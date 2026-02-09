Tata Steel: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tata Steel gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,24 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tata Steel noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,40 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,241 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 6,43 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at