Tata Steel: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tata Steel stellte am 07.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Tata Steel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,85 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at