Tata Steel gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tata Steel präsentierte in der am 01.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

Das EPS lag bei -0,609 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,66 Prozent auf 6,69 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,087 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 6,62 Milliarden USD umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at