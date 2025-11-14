Tata Steel hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tata Steel lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,29 USD. Im letzten Jahr hatte Tata Steel einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 6,72 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,43 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at