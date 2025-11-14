Tata Steel hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tata Steel lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,49 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tata Steel ein EPS von 0,670 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 586,89 Milliarden INR – ein Plus von 8,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tata Steel 539,05 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at