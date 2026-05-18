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18.05.2026 06:31:29
Tata Steel hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Tata Steel präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Umsatz lag bei 632,70 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 12,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 562,18 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,22 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2 321,40 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2 185,43 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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