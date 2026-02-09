Tata Steel hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tata Steel veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2,16 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,260 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 570,02 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 536,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at