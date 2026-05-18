18.05.2026 06:31:29

Tata Steel informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tata Steel hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Umsatz wurde auf 6,91 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,49 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 26,27 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Tata Steel einen Umsatz von 25,85 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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