Tata Steel legte Quartalsergebnis vor

Tata Steel gab am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,05 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 THB je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,78 Milliarden THB – eine Minderung von 0,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,84 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at