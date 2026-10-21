Tata Steel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tata Steel präsentierte am 19.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,100 THB je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,47 Prozent auf 6,09 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,38 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at