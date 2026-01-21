Tata Steel öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tata Steel hat am 19.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,06 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,030 THB je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 5,78 Milliarden THB gegenüber 5,68 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at