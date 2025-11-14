Tata Steel präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tata Steel präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2,49 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,670 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 586,89 Milliarden INR gegenüber 539,05 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at