Tata Steel: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tata Steel äußerte sich am 07.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 6,85 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,72 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at