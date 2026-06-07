Tata Steel Aktie
WKN: A0DQQE / ISIN: TH0692010R12
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07.06.2026 14:56:07
Tata Steel says new £1.25bn furnace may be delayed due to electrical issue
Plans for £1.25bn steel-making furnace may be delayed by electrical connectivity problem, Tata says.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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