Tata Steel Aktie

Tata Steel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DQQE / ISIN: TH0692010R12

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07.06.2026 14:56:07

Tata Steel says new £1.25bn furnace may be delayed due to electrical issue

Plans for £1.25bn steel-making furnace may be delayed by electrical connectivity problem, Tata says.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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