Tata Steel stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tata Steel hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tata Steel 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 6,72 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,43 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at