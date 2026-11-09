Tata Steel veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tata Steel lud am 07.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,94 INR, nach 2,49 INR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 654,36 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tata Steel 586,89 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at