Tata Steel: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tata Steel hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Tata Steel hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 6,40 Milliarden USD gegenüber 6,35 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at