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18.05.2026 06:31:29
Tata Steel: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Tata Steel hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tata Steel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,91 Milliarden USD im Vergleich zu 6,49 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Tata Steel im vergangenen Geschäftsjahr 26,27 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tata Steel 25,85 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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