Tata Steel: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tata Steel hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,54 Prozent auf 632,70 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 562,18 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Tata Steel in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2 321,40 Milliarden INR im Vergleich zu 2 185,43 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at