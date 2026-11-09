Tata Steel: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tata Steel hat am 07.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 2,94 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,49 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 654,36 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tata Steel einen Umsatz von 586,89 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at