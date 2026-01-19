Tata Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tata Technologies hat am 16.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 INR, nach 4,16 INR im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,67 Prozent auf 13,66 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,17 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at