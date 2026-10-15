Tata Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tata Technologies präsentierte am 14.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,22 INR, nach 4,08 INR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,99 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 13,23 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 4,73 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 17,06 Milliarden INR erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at