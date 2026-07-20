Tata Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tata Technologies hat am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 4,45 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,19 INR je Aktie erzielt worden.

Tata Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,65 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,44 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,66 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 16,27 Milliarden INR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at