Tata Teleservices (Maharashtra): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tata Teleservices (Maharashtra) gab am 20.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,77 INR gegenüber -1,610 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,94 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,33 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at