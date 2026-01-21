|
Tata Teleservices (Maharashtra): Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Tata Teleservices (Maharashtra) gab am 20.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,77 INR gegenüber -1,610 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,94 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,33 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
