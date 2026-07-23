Tata Teleservices (Maharashtra) legte Quartalsergebnis vor

Tata Teleservices (Maharashtra) hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,37 INR. Im Vorjahresquartal hatten -1,660 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 3,02 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,84 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at