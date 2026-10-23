Tata Teleservices (Maharashtra): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tata Teleservices (Maharashtra) veröffentlichte am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,30 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,640 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Tata Teleservices (Maharashtra) mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,86 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 8,22 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at