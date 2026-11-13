Tatra Banka hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tatra Banka hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5210,00 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4800,00 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 308,2 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 270,9 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at