Tatra Banka hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tatra Banka hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 1042,00 EUR. Im letzten Jahr hatte Tatra Banka einen Gewinn von 960,00 EUR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 308,2 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 270,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at