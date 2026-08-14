Tatra Banka präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tatra Banka lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5055,00 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4030,00 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 293,2 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 265,5 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at