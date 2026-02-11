Tatra Banka stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tatra Banka hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4387,02 EUR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 15135,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 29,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 769,83 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,08 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at