Tatra Banka stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tatra Banka hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 665,00 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tatra Banka 833,00 EUR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 280,6 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 269,1 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at