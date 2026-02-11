Tatra Banka stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tatra Banka veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4387,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Tatra Banka einen Gewinn von 3027,00 EUR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 769,83 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 29,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Tatra Banka 1,08 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at