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14.08.2026 06:31:29
Tatra Banka veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Tatra Banka hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 1011,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 806,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Tatra Banka 293,2 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 265,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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