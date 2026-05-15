Tatung: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tatung hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,03 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tatung in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 363,1 Millionen USD im Vergleich zu 320,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at