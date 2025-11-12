Tatung: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tatung veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 TWD, nach 3,26 TWD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,12 Milliarden TWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,49 Milliarden TWD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at