Tatung: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tatung hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,02 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 450,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tatung 375,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at