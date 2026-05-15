Tatung: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tatung ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tatung die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 TWD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,150 TWD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tatung in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,49 Milliarden TWD im Vergleich zu 10,54 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at