Tatung gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tatung gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Tatung hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,190 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Tatung im vergangenen Quartal 367,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tatung 450,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at