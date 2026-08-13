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13.08.2026 06:31:29
Tatung hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Tatung präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tatung ein EPS von 0,140 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 411,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 421,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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