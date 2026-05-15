Tatung legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tatung hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Tatung vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 320,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 363,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at