09.03.2026 06:31:29

Tatung öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tatung lud am 06.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Tatung vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 5,85 TWD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,64 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 13,34 Milliarden TWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,87 Milliarden TWD umgesetzt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 5,200 TWD beziffert. Im Vorjahr hatte Tatung ein Ergebnis je Aktie von 6,80 TWD vermeldet.

Tatung hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 50,38 Milliarden TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 47,48 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:45 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktie kaufte die Schweizerische Nationalbank
07:33 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Rasanter Ölpreisanstieg im Blick: Asiens Börsen tiefrot
Die asiatischen Börsen brechen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen