Tatung öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tatung lud am 06.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Tatung vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 5,85 TWD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,64 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 13,34 Milliarden TWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,87 Milliarden TWD umgesetzt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 5,200 TWD beziffert. Im Vorjahr hatte Tatung ein Ergebnis je Aktie von 6,80 TWD vermeldet.

Tatung hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 50,38 Milliarden TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 47,48 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at