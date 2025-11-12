Tatung präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tatung veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 USD gegenüber 2,02 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,17 Prozent auf 450,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 375,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at