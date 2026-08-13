Tatung präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tatung hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,96 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 TWD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 13,01 Milliarden TWD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tatung 13,01 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at