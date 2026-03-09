Tatung präsentierte Quartalsergebnisse

Tatung lud am 06.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,77 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 366,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 429,9 Millionen USD ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -3,340 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tatung ein EPS von 4,23 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,62 Milliarden USD – ein Plus von 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Tatung 1,48 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at