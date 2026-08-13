Tatung stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tatung präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,61 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tatung 0,140 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 411,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 421,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at