Tatung zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tatung hat am 06.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Tatung hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,77 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,25 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 366,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 429,9 Millionen USD ausgewiesen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,340 USD. Im Vorjahr hatten 4,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,62 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,48 Milliarden USD in den Büchern standen.

