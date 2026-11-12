Tatung zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tatung hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Tatung hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 367,1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 450,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at