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20.07.2026 06:31:29
Tatva Chintan Pharma Chem: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Tatva Chintan Pharma Chem äußerte sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6,83 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,84 INR je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,95 Prozent auf 1,67 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,17 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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