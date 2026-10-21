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21.10.2026 06:31:29
Tatva Chintan Pharma Chem stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Tatva Chintan Pharma Chem stellte am 19.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,17 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,24 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Tatva Chintan Pharma Chem im vergangenen Quartal 2,17 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 75,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tatva Chintan Pharma Chem 1,24 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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